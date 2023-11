Trabzonspor Fenerbahçe'nin galibiyet serisini durdurabilir. Turgay Beşyıldız yazdı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig’deki haftanın derbisinde, yarın akşam Fenerbahçe ve Trabzonspor, Kadıköy’deki Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Her iki takımda bu maç için hazırlıklarını tamamladı.

Her iki takımın, geneldeki 134. randevusu bu. 51 maç sahadan galip ayrılan taraf Sarı Kanaryalar olurken, 43 kez de Bordo Mavililer sahadan galip ayrılmış. 39 karşılaşma ise berabere sonuçlanmış.

Şimdi şöyle arkaya yaslanıp bir detaylı bakacak olursak; Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı son 25 lig maçını kaybetmemiş. Hiç mağlubiyeti yok. En son 1997 yılında Fenerbahçe’yi İstanbul’da 3-1 mağlup eden Trabzonspor, o gün bugündür Fenerbahçe’yi İstanbul’da yenememiş.

İstanbul ekibinin, Abdullah Avcı’nın ekibiyle ligde oynadığı son 26 karşılaşmada da, Kadıköy’de Trabzonspor’a karşı tek bir mağlubiyeti yok.

İstanbul’da oynanan bu 26 maçta; İsmail Kartal’ın ekibi 14 kez sahadan galip ayrılırken, 12 maçta berabere tamamlanmış.

Bu sezon Süper Lig’de ilk 10 haftayı, 10 galibiyet ve 30 puanla tamamlayan ve liderlik koltuğuna yerleşen Sarı Lacivertliler, bakalım bu serisini 11 maça çıkarabilecek mi?

Bu sorunun cevabını size, bu yazının son cümlesinde net olarak vereceğim.

*

İstanbul’da Ligde, geçen sezon oynanan son karşılaşmayı hatırlarsanız Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

Lig başladıktan sonra, 29 gol atıp 5 gol yiyen, bırakın mağlubiyeti, beraberliği bile olmayan bir takımla, kendini arayan ve özgüvenini yeniden bulmaya çalışan bir takımın mücadelesini izleyeceğiz yarın akşam 19.00’da.

Abdullah Avcı’nın, Trabzonspor’daki 2. döneminde bu 3. maçı olacak. Birer galibiyet ve beraberliği var. 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberliği olan Trabzonspor, ligde 16 puanla 6. sırada. 16 gol atmış ama 11 gol de yemiş bir ekip şu an.

Yaklaşık bir ay önce Avcı ile tekrar bir yola girdiler. Taşlı, dikenli ve tozlu bir yola!

En son, Fenerbahçe'yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor'da, bu karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı'ya kadar, tam 23 teknik direktör görev yaptı.

İstanbul’daki son 26 maçlık Fenerbahçe serüveninde ise Karadeniz ekibinde; Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Ahmet Suat Özyazıcı, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Sebastian Lazaroni, Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze, Rıza Çalımbay, Ünal Karaman, Hüseyin Çimşir ve Abdullah Avcı çalıştırıcılık yaptı.

Bu teknik direktörlerin bir kısmının görev süresi kısa sürüp, Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer alamazken, diğer kısmı da Sarı-Lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edememişti.

Bakalım şimdi Avcı, Trabzonspor adına bu kez şeytanın bacağını ekibiyle kırabilecek mi?

Maçın orta hakemi Zorbay Küçük mü? Kafamda hep bir soru işareti bırakmıştır!

*

Bordo Mavililerde cezalı oyuncu yok ama uzun bir süredir Hırvat Orsic, Fernandez ve Hüseyin sakat, Trezeguet’in de sakatlığı tam geçmiş değil. Geçen hafta denedi olmadı. Yarın olur mu? Bir muamma! Mısırlı oyuncu eğer oynayabilirse işin şekli oldukça değişecek. Çünkü; Bakasetas’ın da forma giyme olasılığı bu hafta içi gördük ki çok yüksek. Bu arada Nicolas Pepe’de oynamak istiyor ama oynayabilir mi?

Fenerbahçe’de ise bu hafta ciddi sıkıntılar var.

Cezalı oyuncusu yok ama Luan Peres, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King oynamayacağı kesin. Bunlara sakatlıkları devam eden, forma giye ihtimalleri olmayan ; Paulo Santos Fred, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz’i de eklersek, Trabzonspor böyle bir zor durumdaki Fenerbahçe’yi, İstanbul’da bir dahaki sefer böyle yakalayamaz diyebilirim.

Samet Akaydın’ın ise sakatlığı geçti. Türkiye A Milli Takım’daki performansını da göz önüne alırsak, takımda önceleri onu düşünmeyen İsmail Kartal’ın, yarın akşam kendisine dört elle sarılacağı oyunculardan biri sanırım stoper Samet olacak.

Karadeniz ekibinde, bu maçın galibiyet primi son anda artmayacaksa, oyunculara adam başı 120’ şer bin lira.

Fenerbahçe’nin ve Trabzonspor’un masa üstlerindeki bu son durumlarına detaylı bakarsak; yerini korumaya çalışıp rekora doğru da gitmek isteyen ve bunun stresini yaşayan Fenerbahçe ile çıkış arayan ve de yakalamak üzere olan Trabzonspor arasındaki bu 90 dakika için, her iki takımda hazırlıklarını tamamladı.

Tamamladı tamamlamasına da, acaba Fenerbahçe ligde, kupada ve Avrupa’daki toplam 19 maçlık galibiyet serisini 20 yapabilecek mi? Trabzonspor, yeniden ‘Ben de bu ligde varım!’ diyebilecek mi? diye sorarsanız.

Şunu derim; Bu durumdaki Fenerbahçe, bu atmosferde, bu pozisyondaki Trabzonspor’u, yarın akşam yenemeyecek.