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Trabzonspor'un hazırlık maçı programı belli oldu

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada ikinci etap çalışmalarına Antalya’da devam edecek olan Trabzonspor'un hazırlık kampında yapacağı maçların programı belli oldu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:06
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Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi. Hazırlık maçı programı belli oldu

Trabzonspor'un hazırlık maçı programı belli oldu
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Antalya'da bugün hazırlıklarını sürdürecek olan Trabzonspor, ilk hazırlık maçında 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşı karşıya gelecek. İkinci hazırlık maçında ise 7 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile mücadele edecek.

Trabzonspor'un Antalya hazırlık kamp kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny Semedo, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Edin Visca, Kerem Şen, Bruno Peres, Emrehan Gedikli, Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve CanerUzun"

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