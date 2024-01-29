Trabzonspor taraftarı Kasımpaşa’ya yenilince çılgına döndü. Uğurcan Çakır ve yönetim hedef tahtasında

Trabzonspor, Süper Lig’in 23. haftasında evinde Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu ve taraftarlarının tepkisini çekti. Tribünler, üst üste gelen goller ve kötü futbol karşısında sert tepki gösterdi.

Papara Park’taki maçta Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı, ancak ikinci yarıda 47-58 ve 75. dakikalarda penaltıdan yediği gollerle 3-1 geriye düştü.

Bordo mavili taraftarlar, takımın sergilediği performans ve peş peşe gelen 3. yenilgi nedeniyle başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi istifaya çağırdı. Bordo-mavili taraftarlar, maçın ikinci yarısında sahadaki oyuncuları ıslıklayarak protesto etti.

Tribünlerin çoğu, kaptan Uğurcan Çakır’ı da eleştirdi ve yönetimi istifaya davet etti.

Trabzonspor, Galatasaray’a ağır bir yenilgiyle başlayan kötü gidişatını Rizespor maçında da sürdürmüştü.

Taraftarlar, maç süresince takımın kötü oyununu “Formayı çıkarın gidin” sloganlarıyla kınadı.

Trabzonspor, 3-2 kaybettiği maçın ardından yönetimine bu sezon ilk defa büyük bir tepki gösterdi.