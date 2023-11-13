Trabzonspor taraftarının 21 yıl önce yazdığı mektup kulübe teslim edildi

Bordo-mavili taraftarının 2002 yılında yazdığı mektup, Trabzonspor Kulübü'ne teslim edildi.

KAYNAK: AA
Trabzonspor taraftarının 21 yıl önce yazdığı mektup kulübe teslim edildi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan taraftar Mehmet Ceylan, PTT'nin "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında 17 Eylül 2002'de kulübe mektup yazdı.

Ceylan, mektubunu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Trabzonspor Kulübüne verilmesi için PTT'ye teslim etti.

Mehmet Ceylan, 2002-2003 futbol sezonunun ilk 5 haftasındaki maçlarında 3 beraberlik, birer galibiyet ve yenilgiyle 6 puan alan Trabzonspor ile ilgili o dönem bir spor gazetesinin son 9 yılı baz alarak hazırladığı haberde kullandığı "En kötü Trabzon" başlıklı gazete kupürünü de ilave ettiği mektubunda şunları kaydetti:

"Sayın Trabzonspor Kulübü Başkanı, inşallah kulübü ekonomik ve sportif açıdan daha başarılı kılmışsınızdır. Şampiyon olup Türkiye Kupası'nı alıp ve Avrupa'da başarılı bir hale getirmişsinizdir. İnşallah kulübü yeniden yapılandırmışsınızdır. Kulübü Avrupa takımı yapmışsınızdır. Karadeniz kaplanı, her gün yendin aslanı, avladın kara kartalı, kafesledin sarı kanaryayı, titretirsin Avrupa'yı. Teşekkürler ve başarılar."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da bordo-mavili taraftar Ceylan'ı, Trabzon'a ve takımın Trendyol Süper Lig'deki bir maçına davet etti.

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