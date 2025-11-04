Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Karadeniz ekibi, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı, daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! "Yaralanma tespit edilmiştir"Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! "Yaralanma tespit edilmiştir"Spor

Trabzonspor'a Andre Onana şoku! - Resim : 2

Okan Buruk’un dünyası başına yıkıldı! Öyle bir şey yaşadı kiOkan Buruk’un dünyası başına yıkıldı! Öyle bir şey yaşadı kiSpor

Antrenmana, sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Onana katılmadı. Futbolcunun fizyoterapist eşliğinde bireysel olarak çalıştığı belirtildi.

Sakatlığı devam eden Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu ve Savic ile hasta olan genç kaleci Onuralp Çevikkan da antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray'a büyük piyango vurdu! O yıldıza 4 talip var: Süper Lig tarihine geçecek bonservisGalatasaray'a büyük piyango vurdu! O yıldıza 4 talip var: Süper Lig tarihine geçecek bonservisSpor
Galatasaray efsanesinden futbolculara şok suçlama! "Burdan bana iyi baksınlar..."Galatasaray efsanesinden futbolculara şok suçlama! "Burdan bana iyi baksınlar..."Spor
Deniz Çoban Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki skandal hakem hatasını açıkladı!Deniz Çoban Beşiktaş-Fenerbahçe derbisindeki skandal hakem hatasını açıkladı!Spor
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri kayboldu!Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri kayboldu!Spor