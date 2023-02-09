Malatya'ya doğru hareket edildi. Trabzonspor'da tırlar yola çıkmaya başladı

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

ARAÇLAR MALATYA'YA DOĞRU HAREKET ETTİ

AFAD’ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Trabzonspor tarafından dün Kahramanmaraş’taki depremzedeler için gönderilen iki tıra ilave olarak bugün de ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve takım otobüsü Malatya’ya hareket etti.

İhtiyaç malzemelerinin yetkililere teslim edilmesinin ardından takım otobüsü valilik koordinasyonuyla bu bölgede sevkiyatların yapılması amacıyla kullanılmaya başlanacak.