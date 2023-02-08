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Derbide kadroda yoktu. Trabzonspor'da flaş Djaniny gelişmesi

Trabzonspor, Djaniny'nin ayrılığını resmen açıkladı.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 17:10
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Djaniny Trabzonspor'dan ayrıldı

Derbide kadroda yoktu. Trabzonspor'da flaş Djaniny gelişmesi
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Trabzonspor, futbolcusu Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, sezon sonuna kadar Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah FC'ye kiralandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jorge Djaniny Tavares Semedo'nun, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar 1,5 milyon avro satın alma opsiyonlu olarak Sharjah FC'ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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