Ortalığı birbirine kattılar. Trabzonsporlu taraftarlar maç sonu koltukları yaktılar

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan mücadelede Galatasaray, Nef Stadyumunda Trabzonspor'u ağırladı.
Maçı 2-1 kazanan Sarı- Kırmızılılar, liderliğini sürdürürken, Trabzonspor ise İstanbul'dan eli boş ayrıldı.
Maçın sonunda deplasman tribününde yer alan Trabzonspor'lu taraftarlar, koltukları yakmaya başladı ve koltukları tekmelemeye başladı.
O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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