Trabzonspor'da Fenerbahçe öncesi eksikler can sıkıyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla 2. sırada bulunan bordo mavililer, zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeye çalışacak.
FIRTINA'DA 5 EKSİK!
Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor.
Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili takımla ilk karşılaşmalarına çıkacak.
Öğle saatlerinde hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibi, saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.
