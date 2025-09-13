Trabzonspor'da Fenerbahçe öncesi eksikler can sıkıyor!

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-mavililerde 5 oyuncu, bu mücadelede oynayamayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla 2. sırada bulunan bordo mavililer, zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmeye çalışacak.

FIRTINA'DA 5 EKSİK!

Trabzonspor'da zorlu maç öncesi Pina, Nwakaeme, Bouchouari ve Sikan'ın sakatlıkları, Oulai'nin de cezası bulunuyor.

Yeni transferler Onana ve Muçi, teknik direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde bordo-mavili takımla ilk karşılaşmalarına çıkacak.

Öğle saatlerinde hazırlıklarını tamamlayacak Karadeniz ekibi, saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

