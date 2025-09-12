Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye karşı tek hedef 3 puan!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye karşı tek hedef 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo-mavililerde teknik heyet tüm planlarını 3 puan üzerine yaparken, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'nun geçmişte kullandığı taktikler de titizlikle incelendi.

Süper Lig'de ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkacak Trabzonspor'da hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Bordo-mavili teknik adam, hem rakiplerinin yeni hoca değişikliğini fırsata çevirmek hem de yakaladıkları yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Milli aradan bu yana futbolcularıyla yakın temas içerisinde olan Fatih Tekke, bir taraftan da Fenerbahçe'nin zayıf ve güçlü yanlarını yardımcılarıyla beraber yakından analiz ediyor. Tekke'nin başta hücum hattındaki futbolcuları olmak üzere öğrencileriyle sık sık görüşmeler yaptığı kaydedildi. Tüm planlar 3 puana göre şekillendi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Son durumu belli oldu: Taraftarları yıkacak sözler...Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Son durumu belli oldu: Taraftarları yıkacak sözler...

t.jpeg

Ali Koç'tan son gün bombası! Real Madrid'in yıldızını getiriyor: Seçimi kazandıracak transferAli Koç'tan son gün bombası! Real Madrid'in yıldızını getiriyor: Seçimi kazandıracak transfer

DOMENICO TEDESCO'YA GÖRE HAZIRLIK

Teknik direktör Fatih Tekke ve yardımcıları, Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco'ya göre hazırlıklarını yapıyor. Tedesco'nun kariyeri boyunca kullandığı taktik formasyonları değerlendiren Tekke ve ekibi, İtalyan çalıştırıcının olası planlarına göre çalışıyor. Fenerbahçe'nin tüm maçları da izlendi.

Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşıNefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı

Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!

Daha imzası kurumadan Kerem Aktürkoğlu krizi! Takımda yer yerinden oynadıDaha imzası kurumadan Kerem Aktürkoğlu krizi! Takımda yer yerinden oynadı

Son Haberler
TÜİK'ten toplanan inek sütü açıklaması: Yüzde 0,7 artış!
TÜİK'ten toplanan inek sütü açıklaması: Yüzde 0,7 artış!
'C31K platformu'na dev operasyon: Çok sayıda isim gözaltında
'C31K platformu'na dev operasyon: Çok sayıda isim gözaltında
TÜİK duyurdu: Tavuk yumurtası üretiminden kötü haber, azalış yaşandı!
TÜİK duyurdu: Tavuk yumurtası üretiminden kötü haber, azalış yaşandı!
Plaj sapığı! Telefonundan çıkan arşiv mide bulandırdı
Plaj sapığı! Telefonundan çıkan arşiv mide bulandırdı
Dijital hekimlik dişçi koltuğuna son veriyor! Uzmanlar anlattı
Dijital hekimlik dişçi koltuğuna son veriyor! Uzmanlar anlattı