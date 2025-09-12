Trabzonspor'da Fenerbahçe'ye karşı tek hedef 3 puan!

Süper Lig'de ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıkacak Trabzonspor'da hazırlıklar yoğun bir şekilde sürüyor. Teknik direktör Fatih Tekke, tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor. Bordo-mavili teknik adam, hem rakiplerinin yeni hoca değişikliğini fırsata çevirmek hem de yakaladıkları yenilmezlik serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Milli aradan bu yana futbolcularıyla yakın temas içerisinde olan Fatih Tekke, bir taraftan da Fenerbahçe'nin zayıf ve güçlü yanlarını yardımcılarıyla beraber yakından analiz ediyor. Tekke'nin başta hücum hattındaki futbolcuları olmak üzere öğrencileriyle sık sık görüşmeler yaptığı kaydedildi. Tüm planlar 3 puana göre şekillendi.

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Son durumu belli oldu: Taraftarları yıkacak sözler...

Ali Koç'tan son gün bombası! Real Madrid'in yıldızını getiriyor: Seçimi kazandıracak transfer

DOMENICO TEDESCO'YA GÖRE HAZIRLIK

Teknik direktör Fatih Tekke ve yardımcıları, Fenerbahçe'nin yeni hocası Domenico Tedesco'ya göre hazırlıklarını yapıyor. Tedesco'nun kariyeri boyunca kullandığı taktik formasyonları değerlendiren Tekke ve ekibi, İtalyan çalıştırıcının olası planlarına göre çalışıyor. Fenerbahçe'nin tüm maçları da izlendi.

Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı

Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!

Daha imzası kurumadan Kerem Aktürkoğlu krizi! Takımda yer yerinden oynadı