Nefesler tutuldu! 12 Dev Adam EuroBasket'te final için Yunanistan'a karşı

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bu akşam Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, son 16 turunda İsveç'e, çeyrek finalde ise Polonya'ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması! Son durumu belli oldu: Taraftarları yıkacak sözler...

Ali Koç'tan son gün bombası! Real Madrid'in yıldızını getiriyor: Seçimi kazandıracak transfer

SADECE ALMANYA VE TÜRKİYE TÜM MAÇLARINI KAZANDI

A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.

24 YIL SONRA FİNALE ÇIKABİLİRİZ

A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.

Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.

YUNANİSTAN İLE 15. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ

A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.

Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'ın stadyum geliri ağızları açık bıraktı!

Daha imzası kurumadan Kerem Aktürkoğlu krizi! Takımda yer yerinden oynadı

İSTATİSTİKLER

Türkiye, EuroBasket 2025'te Yunanistan'a sayı, ribaunt, asist, blok ve top kaybı istatistiklerinde üstünlük sağladı. Yunanistan ise sadece top çalma ortalamasında A Milli Takım'ın önünde yer aldı.

İki takımın istatistikleri şöyle:

Sayı: 90,7/86,1

Ribaunt: 37,6/36,1

Asist: 22,6/19,3

Top çalma: 7,1/8

Blok: 3,4/3

Top kaybı: 12,4/13

NOT: Ortalama olarak hesaplanan istatistiklerde ilk takım Türkiye, ikinci ekip Yunanistan olarak yazılmıştır.

Bu arada turnuvanın diğer yarı finalinde de Almanya ile Finlandiya, bugün saat 17.00'de yine Riga'da karşı karşıya gelecek.

Wilfried Singo Galatasaray'ı korkuttu!

Ali Koç düştü!

Transferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor

Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!