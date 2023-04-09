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Son şampiyon eski günlerinin uzağında

Ligin son şampiyonu Trabzonspor, Kasımpaşa'ya 2-0 kaybederek kötü gidişatını sürdürdü.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 11:52
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Trabzonspor'da kötü günler sürüyor

Son şampiyon eski günlerinin uzağında
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Geçen sezon ligde 27 maç sonunda 66 puan elde ederek en yakın rakibinin 17 puan önünde şampiyonluğa koşan bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemde 22 puan daha az toplayarak 44 puanda kaldı.

Ligde 6. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 19 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışından erken uzaklaştı.

Avrupa'da beklentileri karşılayamayan Karadeniz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenerek gruplara kalamazken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 3. sırada bitirip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam etti. Bordo-mavili takım, bu kulvarda da Basel'e elenip Avrupa defterini kapattı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilip elenerek hedefsiz kaldı.

Bordo-mavililer, bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, geçen sezonki mutlu günlerin üzerine çalkantılı bir dönem yaşadı.

GENEL KURUL KARARI ALINDI
Trabzonspor'da başarısız sonuçlar ve ekonomik sorunların ardından önce yönetim kurulu 2 Mart'ta olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Bu kararın ardından kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu 3 Mart'ta istifa ederken, aday olan asbaşkan Ertuğrul Doğan, 25-26 Mart'ta gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa getirildi.

ÜÇ ÇALIŞTIRICI GÖREV YAPTI
Trabzonspor'u geçen sezon şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı, genel kurul kararı sonrası 7 Mart'ta o dönemde asbaşkan olan Ertuğrul Doğan ile görüştükten sonra istifa etti.

Avcı'nın istifasının ardından yardımcı antrenör Orhan Ak göreve getirildi. Kongre sonrası sezon sonuna kadar sözleşme imzalanan Ak'ın görev süresi ise alınan başarısız sonuçlar nedeniyle sadece 27 gün sürdü. 4 Nisan'da istifa eden Ak, takımla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Bordo-mavililer, Orhan Ak'ın istifası sonrası son oynanan Kasımpaşa maçına, kulüp izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı. Trabzonspor, hem yönetim hem sportif olarak değişimlere karşın kötü gidişatı durduramadı.

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