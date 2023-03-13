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Ertuğrul Doğan'ın bombası ortaya çıktı. Trabzonspor'a dünya yıldızı

Trabzonspor'da kongre için başkan adaylığını açıklayan Ertuğrul Doğan'ın dünyaca ünlü Hırvat yıldızın menajeriyle görüştüğü ileri sürüldü.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 20:04
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Trabzonspor'da Rakitic iddiası

Ertuğrul Doğan'ın bombası ortaya çıktı. Trabzonspor'a dünya yıldızı
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Trabzonspor'da kongreye kadar başkanlık görevini yürüten, kongre için de başkan adaylığını ilan eden Ertuğrul Doğan'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ivan Rakitic'i transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.

Doğan'ın Hırvat yıldızın menajeri Canales'i Türkiye'ye davet ettiği ve İstanbul'daki ofisinde bir görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Karadeniz Gazetesi'ndeki habere göre; görüşmenin Sevilla’nın orta sahadaki yıldızı Ivan Rakitic için yapıldığı ortaya çıktı. 

Ivan Rakitic 3 sezondur İspanya'nın Sevilla takımında forma giyiyor. Barcelona'da da 6 yıl oynayan Rakitic, Hırvatistan Milli Takımı'nda da 96 kez yer aldı.

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