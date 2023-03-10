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Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması

Trabzonspor Kulübü, istifa eden Ahmet Ağaoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 20:36
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Trabzonspor: Gerçeği yansıtmamaktadır

Trabzonspor'dan flaş Ağaoğlu açıklaması
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Trabzonspor Kulübü, başkanlıktan istifa eden Ahmet Ağaoğlu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı ulusal ve yerel basın organlarında kulübümüzün 25-26 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul kararı ile ilgili gerçeklerle bağdaşmayan bazı haberler yayınlanmaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul kararı Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve 11 yönetim kurulu üyemizin imzasıyla alınmış olup, bu tür haberlere itibar edilmemesini camiamızdan ve kamuoyundan rica ederiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur..." 

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