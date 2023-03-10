Samet Aybaba ikinci kupa için göreve çağrıldı. Herkes ters köşe oldu

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Sergen Yalçın'ın adı bordo-mavili ekip ile geçse de yeni bir isim gündeme geldi.

SAMET AYBABA HAREKETLİLİĞİ

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; En azından sezon sonuna kadar güvenilir bir isim ile yola devam etmeyi planlayan Karadeniz ekibi, gündemine deneyimli çalıştırıcı Samet Aybaba'yı aldı.

Daha önce de Trabzonspor'u çalıştırmış olan Samet hocanın, sezon sonuna kadar ki en iyi aday olacağı düşünülüyor. Zira camiayı da tanıyan Aybaba, tecrübesi ile bu süreci en iyi yönetecek isimlerin başında geliyor.

Sezonun geri kalan kısmında Türkiye Kupası ve Avrupa rotası hedefleri bulunan Trabzonspor, daha önce Samet Aybaba ile yine bu kulvarda şampiyonluk yaşamıştı. Tecrübeli hoca ile bu kupadaki hedefini devam ettirmeyi planlayan camia, kritik süreç için en iyi tercihi yapmaya çalışıyor ve Samet hoca ile tekrar zafere ulaşabileceğini düşünüyor.

2021'DEN BERİ KULÜPSÜZ

Son olarak 2021 yazında Adana Demirspor'daki görevinden ayrılan Samet Aybaba, o zamandan bu yana hiçbir kulübün başına geçmedi. Birkaç takımın ilgilendiği ama anlaşma aşamasına gelemediği Aybaba'nın, Trabzonspor'u sezon sonuna kadar çalıştırmaya olumlu bakacağı düşünülüyor.

ABDULLAH AVCI 38 YIL SONRA ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Geçen sezonu iyi geçiren ve 38 yıl sonra Trabzonspor'a şampiyonluk getiren Abdullah Avcı, bu sezon özelinde ise aradığını bulamadı ve görevden ayrılmak zorunda kaldı.

38 puan ile Süper Lig tablosunda 6. sırada bulunan Karadeniz ekibi, yeni hoca ile birlikte ayrıca da Avrupa potasına girmeyi bekliyor.