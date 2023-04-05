Trabzonspor'a genç kan. Oyuncu imzayı atıyor

Turgay Beşyıldız- Yeniçağ

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan, 20 yaşındaki genç oyuncusunun menajerine teklif ettiği süre, bu akşam sona eriyor.

Türkiye U19 Milli Takımında forma giymiş ve yıllardır Trabzonspor’un altyapısında yetişmiş olan genç santrafor için menajeri Mithat Türkcan, Trabzonspor Kulübü’nden sezonluğu 475 bin Euro’dan 3 yıllık sözleşme talep etmişti.

Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi, sözleşmesini uzatmak adına harekete geçtiği 20 yaşındaki oyuncusu Süleyman Cebeci için, kendi son teklifini yapmış ve menajerine bu akşama kadar süre tanımıştı.

Oyuncu cephesinden, Trabzon Futbol Süper Amatör Küme’nin eski oyuncularından Cebeci’nin babası Osman Cebeci, çevresindeki yakınlarına konuya asla müdahale olmadığı, oğlunun çocuk yaştan beri A takımının formasını giymek istediğini ve Trabzonsporlu olduklarını hatırlatarak, "Süleyman biraz bu konunun dışındaydı ama bugün- yarın yapması gerekeni yapacaktır. Bu konuda anlatılan ve yazılanların çoğu doğru değil.’’ dediği öğrenildi.

Trabzonspor cephesinin oyuncu için ‘’Kendisi daha çocuk, konuyu kestirip atmadık. Transfer görüşmeleri böyledir. Özellikle kendisine şunu ilettik. Onu, bunu bırak. Çarşamba günü (05.04.2023) akşamına kadar gel imzayı at. Sende önündeki bazı örnek arkadaşların gibi bu piyasadan kaybolup gitme.’’ifadelerini kullandı.

Konuya çok yakından müdahil olan Trabzonspor’un Asbaşkanı Zeyyat Kafkas’da, Süleyman’a: "Alt yaş kategorilerinden beri kaptanımızsın. Seninle devam etmek istiyoruz. Gelirsin imzayı atarsın. Bizde senin için gerekeni yapar seni mağdur etmeyiz." dediği öğrenildi.

Süleyman Cebeci'ye, Fransa’dan bir 2. Lig takımının talip olduğu ve oyuncuya yıllık 300 bin Euro teklif ettiği belirtilirken, Türkiye'den iki, üç takımında kendisine talip olduğu da gelen haberler arasındaydı.

Trabzonspor ile yeni sözleşme imzalamadığı için, son dönemlerde en çok tartışılan isimlerin başında yer alan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Süleyman Cebeci’nin ise görüşmelerden çok fazla bilgisi olmadığını ama Trabzonspor ne derse o olur düşüncesiyle yaşanan sorunların bittiğini, anlaşmak için kendisinin de konuya dahil olup araya girerek, imzaya yakın olduğu belirtildi.

Süleyman Cebeci’nin ailesinin, Trabzonspor Kulübü’nden hiçbir şekilde ve asla yüksek bir para beklentileri olmadığını, oyuncunun da bu tür bir talebi bulunmadığının altı iddia edilerek çizilirken, özellikle menajeri Mirsat Türkcan ile çok yakın bir akrabasının yapılan görüşmelerde yaşanan ekonomik krizin, aslında gerilimi artırdığına işaret edildi. Futbolcunun birinci derece yakınları, “Süleyman için hiçbir sorun yok. Yönetimden gerekli güvenceleri aldıktan sonra imza atmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Bugün, yarın sözleşme imzalar ve çok sevdiği Trabzonspor’da kalır.” dedi.

Edinilen bilgiye göre Süleyman Cebeci, Trabzonspor’da forma şansı bulamama ve bunun da fizyolojik gelişimine olumsuz etki yapacağını düşündüğü belirtilirken, bordo mavili yönetim tarafından genç futbolcuya, “Eğer takımda süre alamazsan, seni istediğin kulübe ister kiralık, ister yetiştirme bedelini ödeme kaydıyla satışını gerçekleştiririz. Ne senin, ne kulübün düşmanıyız. Trabzonspor’da oynayamadıktan sonra kaybolup gitmenin kime yararı var. Gerekirse göndeririz, gittiğin takımda çok iyi oynarsan, kulübünün hem ekonomik hem de farklı şekillerde yararı olur. Önünü hiçbir şekilde kesmeyeceğiz.” sözünü verdi.

Bu söz üzerine; Süleyman Cebeci’nin de imza atmasının önünde hiçbir engel kalmadığı ve bugün, yarın sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.