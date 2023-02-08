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Abdullah Avcı'dan yardım açıklaması: Takım olarak bir şeyler hazırlıyoruz

Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı takım olarak depremzedelere yardım hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 10:56
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Trabzonspor'da yardım hazırlığı

Abdullah Avcı'dan yardım açıklaması: Takım olarak bir şeyler hazırlıyoruz
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Turgay Beşyıldız-Yeniçağ
     Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cumhuriyet dönemimizde ülkemizdeki en büyük felaketle ilgili olarak, yazarımız Turgay Beşyıldız’a: ‘’Öncelikle çok üzgün olduğumuzu belirteyim. Biz de takımdaki arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diye konuştuk. Bu konularda benim zaten çok hassasiyetim var. Hem takım olarak hem teknik heyet olarak, bir şeyler planlanıyor. Zaten yakında duyarsınız. Hem Trabzonspor olarak da, hem ekip, hem takım, futbolcular olarak, hep beraber bunun hazırlığı yapılıyor.’’ dedi.
      Bu arada Avcı oyuncularına;  önümüzdeki cuma günü akşamı, saat 18.00’de yapacağı antrenmana kadar izin verdi.
Bordo mavililer bu idmanla, UEFA Konferans Ligi’nde 16 Şubat’ta oynayacağı Basel maçı için, ilk hazırlıklarına başlayacak.

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ilhan kurt
8.02.2023 11:28
Sayın avcı şu aldığın onlarca milyonluk tazminattan bişeyler verirsin artık  
 
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