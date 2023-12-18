Trabzonspor'da yolcular belli oldu. Abdullah Avcı raporunu sundu

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Trabzonspor'da yolcular belli oldu. Abdullah Avcı raporunu sundu
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara transferde takımdan gönderilmesini istediği 6 oyuncunun ismini yönetime verdi.

Ara transfer döneminde kadroda büyük bir revizyon yapmayı planlayan Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı raporunu hazırladı.

Tecrübeli çalıştırıcının yönetimle paylaştığı raporun detayları netleşti. Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, tam 6 futbolcunun takımdan gönderilmesini istedi.

Abdullah Avcı; Filip Benkovic ve Joaquin Fernandez'in kontratlarının feshedilmesini talep etti. Dimitrios Kourbelis ve Umut Bozok için gelecek kiralama tekliflerinin değerlendirilmesini isteyen başarılı teknik adam, Larsen'den ise takım bulmasının isteneceği gelen haberler arasında.

Enis Bardhi de gönderilecek futbolcular arasında yer alıyor. Menajerinden daha önce takım bulması talep edilen başarılı oyuncuya da kolaylık yapılacak.

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