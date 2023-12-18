Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aytunç Akın
Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemlerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından maçlar yeniden oynanmaya başlayacak.

Yarın başlayacak Süper Lig'in 17. haftasının hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre işte haftanın hakemleri:

Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan

İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan

Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam

Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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