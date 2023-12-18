Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından maçlar yeniden oynanmaya başlayacak.
Yarın başlayacak Süper Lig'in 17. haftasının hakemleri açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre işte haftanın hakemleri:
Başakşehir - Sivasspor: Mete Kalkavan
İstanbulspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
Gaziantep FK - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Kayserispor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
Galatasaray - Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
Antalyaspor - Kasımpaşa: Kadir Sağlam
Samsunspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
Çaykur Rizespor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
Ankaragücü - Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
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