Trabzonspor'un Bakasetas'a önereceği yeni ücret ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'un Bakasetas'a önereceği yeni ücret ortaya çıktı
Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Batasetas'a revize edilmiş yeni teklif yapacak.

Alanyaspor'dan 3 yıl önce 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Anastasios Bakasetas'ın, Trabzonspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Taraflar arasında yapılan ilk iki görüşmede anlaşma sağlanamamıştı. Yunan yıldız ile nikah tazelemek isteyen Bordo-Mavililer kısa süre içinde yeni teklif yapacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda kalması yönünde görüş belirttiği 30 yaşındaki futbolcuya önerilecek yeni rakam ortaya çıktı.

Karadeniz ekibinin, Bakasetas'a 3 yıllık yeni sözleşme ve senelik 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret teklif edeceği öğrenildi. Yeni sözleşmede performansa bağlı bonusların da yer alacağı ifade edildi.

Kariyerini Trabzonspor'da sürdürmeye sıcak bakan Bakasetas'ın 3. teklifi kabul ederek 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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