Trabzonspor'un İstanbulspor kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'de Trabzonspor, İstanbulspor deplasmanına çıkacak. Bordo-mavili ekibin kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
''Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre kafilemiz şu futbolculardan oluşuyor:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Stefano Denswil
5. Rayyan Baniya
6. Hüseyin Türkmen
7. Mehmet Can Aydın
8. Eren Elmalı
9. Jens Stryger Larsen
10. Dimitris Kourbelis
11. Berat Özdemir
12. Batista Mendy
13. Umut Güneş
14. Abdülkadir Ömür
15. Anastasios Bakasetas
16. Kerem Şen
17. Enis Bardhi
18. Edin Vişça
19. Tonio Teklic
20. Mahmoud Trezeguet
21. Paul Onuachu
22. Enis Destan''
4 İSİM KADRODA YOK
Trabzonspor'da İstanbulspor maçı öncesi sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez, Göktan, Pepe ve Fountas kadroda bulunmuyor.
Benkovic, Umut Bozok ve Arif Boşluk ise 22 kişilik kadroda yer almadı.