Trabzonspor 88. dakika oynanırken ilginç bir tweet attı

Trabzonspor, Adana Demirspor ile evinde oynadığı maç sırasında sosyal medya hesabından hakem eleştirisi yaptı.
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u ağırladı.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Trezeguet'den geldi.
Bordo mavili takım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın hakemi Burak Şeker'i eleştirdi.
88. dakika oynanırken Bordo Mavililer "Maçın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan sonra oyunu yönetemedi!" şeklinde hakemi protesto etti.
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