Trabzonspor 88. dakika oynanırken ilginç bir tweet attı

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Trabzonspor 88. dakika oynanırken ilginç bir tweet attı
Trabzonspor'un Adana Demirspor'u yendiği maça Bordo Mavili kulübün resmi twitter hesabından yaptığı ilginç paylaşım damgasını vurdu.

Trabzonspor, Adana Demirspor ile evinde oynadığı maç sırasında sosyal medya hesabından hakem eleştirisi yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u ağırladı.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 1-0 kazanırken galibiyet golü 21. dakikada Trezeguet'den geldi.

Bordo mavili takım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın hakemi Burak Şeker'i eleştirdi.

88. dakika oynanırken Bordo Mavililer "Maçın hakemi Burak Şeker, 82. dakikadan sonra oyunu yönetemedi!" şeklinde hakemi protesto etti.

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