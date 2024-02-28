Trabzonspor'dan sert açıklama. Hem hakemler hem 'malum kulüpler' nasibini aldı

Kaynak: trabzonspor
Trabzonspor'dan sert açıklama. Hem hakemler hem 'malum kulüpler' nasibini aldı
Başakşehir maçının ardından hakem yönetimine tepki gösteren Trabzonspor; 'malum kulüpler' ifadesiyle gönderme yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda; Başakşehir'i 1-0 yenip yarı finale çıkan Trabzonspor'da, hakem tepkisi devam ediyor.

Karşılaşmanın devre arasında Onuachu'ya ceza sahası içinde yapılan harekete penaltı verilmemesine yönelik sert ifadeler kullanan bir paylaşım yapan Bordo-Mavililer, karşılaşma sonrası açıklama yayınladı.

Açıklamada; hakem yönetimlerine tepki gösterilirken, 'malum kulüpler' ifadesi dikkat çekti.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;
"Trabzonspor olarak gerek kazandığımız gerekse de puan kaybettiğimiz maçlarda net bir şekilde hakemlerle ilgili görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık.
Malum kulüplerin maçlarında VAR odasındaki ekrana adeta büyüteçle bakan, birtakım çevrelere yaranabilmek için 'kılı kırk yarıp' adeta kendi gerekçelerini yaratan hakemler; konu Trabzonspor ve Anadolu takımları olunca göremiyor, duyamıyor, bilemiyor.
Trabzonspor; dün olduğu gibi bugün de haksızlığın karşısında dik duracak, haklının hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecek.
Maçlar kazanılır, kaybedilir. Kupalar kazanılır, şampiyonluklar kaçırılır… Ancak kulüplerin emeğini, milyonlarca taraftarın sevdasını, milyarlarca liralık bir marka değerini böylesine kötü yönetirseniz Trabzonspor bu gece olduğu gibi yine ayakta kalır ama Türk futbolu erir, yok olur.
Dünyanın en büyük şehir takımının şanlı taraftarları…
Sadece sahadaki değil saha dışındaki rakiplerimizle de mücadele edebilmemiz için sizin desteğiniz sahip olduğumuz en büyük güç.
Bugün stada gelen-gelemeyen tüm Bordo-Mavi yüreklere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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