Trabzon'da kol kırıldı. Yen içinde kalmadı. Videosu ortaya çıktı

Trabzonspor Kulübü, Başakşehir maçında Paul Onuachu'nun koluna gelen darbe ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Maçın ilk yarısında Onuachu'nun rakip ceza sahasında düştüğü pozisyonda rakibinden gördüğü darbe sonucu kolunda kırık meydana geldiğini belirten Trabzonspor, şu sözleri kullandı:

"VAR'da görmediğiniz pozisyonun röntgen fotoğrafı. Adaletiniz batsın!"

Başakşehir maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Onuachu'nun sahalara ne zaman geri döneceği henüz belli değil.

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe maçında oynamayacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un paylaşımı şöyle: