Trabzonsporlu Küçük Necati (Atasoy) İzmir’de vefat etti

Trabzonspor’un futbol liglerindeki ilk sezonunda; kırmızı-beyaz renklerle ilk yıl mücadele ettiği 1966-1967 ve bir dönem sonra, bordo-mavili renklere geçtiği 1967-1968’deki sezonunda forma giymiş ve Trabzon Şehir Stadyumu’ndaki resmi maçta takımının ilk golünü atarak tarihine girmişti.

Nam-ı diğer Küçük Necati ya da Pislik Necati diye tanınan, Necati Atasoy, uzun yıllardan beri yaşadığı İzmir’de 80 yaşında vefat etti.

Aslen Gümüşhane’nin, Torul ilçesinin kalkanlı Köyü’nden olan , Trabzonspor’un Trabzon Şehir Stadyumu’nda ilk golünü atan Necati Atasoy, bazı maçlarda saha içinde rakiple çok tartışı ve sürtüştüğü için, futbol dünyasında asıl lakabı olan ‘Pislik Necati’ diye tanınırdı. Ama kendisi futbol dışında tertemiz bir insandı.

Trabzonspor’da oynarken, Taksim yokuşunda bulunan Gençlerbirliği Kulübü’nde kalırdı.

1966-1967 Trabzonspor’un kırmız-beyaz forma rengi olduğu ilk yıl ve ardından bir sezon sonra forma renklerinin değişerek bordo-mavi olduğu 1967-1968’de, Karadeniz ekibinde bu iki sezon santrafor olarak forma giymişti.

Bordo mavililer 2. Lig'de mücadele ederken, H.Avni Aker Stadyumu’nda ( O zaman ki adı; Trabzon Şehir Stadyumu idi.) takımın tarihindeki kendi sahasındaki ilk golünü, ligin 3. haftasında 1-0 kazanılan Kastamonuspor maçında, 8. dakikada santrafor oynayan rahmetli Necati Atasoy atmıştı.

O dönem İdmanocağı’nın Genç Takımı’ndan, başkanlığını rahmetli Şakir Özpınarlı’nın yaptığı Trabzon Gençlerbirliği A Takımı’na, oradan da Trabzonspor’a transfer olmuştu. Trabzonspor’da forma giydiği iki sezonun ardından, Orduspor’da da forma giyen ve Amerikalı eski aktörlerden James Dean’e de gençliğinde çok benzetilen Küçük Necati, futbolu bıraktıktan sonra bir dönem Ordu’da Perşembe ve Bolaman liselerinde Edebiyat öğretmenliği ve okul müdürlüğü yapmıştı.

İlerleyen yıllarda kendi ailesiyle Samsun’da ve en son olarak da emekli olduktan sonra İzmir’de yaşıyordu. İzmir’de Güzelbahçe semtinde ikamet eden ve aynı yerde bir iddia bayisi işleten 80 yaşındaki Necati Atasoy, Trabzon’da iken müzik ve resim sanatıyla uğraşan Trabzon Ticaret Lisesi öğrencilerinden Kadriye Seyalıoğlu Hanım ile evlenmişti.

Üç yıl önce İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki evine; bir dönem hep maddi ve manevi destek verdiği ve şu anda cezaevinde olan Kemal K. adındaki bir şahıs, bu sefer hırsız olarak evlerine girmiş, kendisiyle boğuşma esnasında hem kendisi hem de eşi Kadriye Atasoy, gaspçıya ait bıçak ile yaralanmıştı. Atasoy çifti hastanede bir süre ciddi tedavi görmüş, sonrasında sağlığına kavuşmuştu.

Şu sıralar; Atatürkçü Düşünce Derneği - Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Kadriye Atasoy, İzmir, Güzelbahçe’de yaşamına devam ediyor.

Yetişkin bir erkek ve iki kız babası, ayrıca iki torun sahibi olan; Trabzonspor’un 10 numaralı formayı giyen eski santraforlarından Küçük Necati, geçtiğimiz günlerde bir akşam üstü dükkanını kapatıp evine gitmek üzere iken, Akciğerine emboli atması sonucu, işlettiği iddia bayisinin içinde yere yığılarak, hayatını kaybetmişti.

O dönemler rahmetli olanlardan; Bülent Şahinkaya (Küçük), Kabak Coşkun (Şahinkaya), Çolak İbrahim, Kara Haydar (Tuncer), Toto Salih, Sebahattin, Cevat Alkan, K. İbrahim, Grundıg Osman ve hayatta olan kaleci Argun ve Trabzonspor tarihinin ilk Kaptan Şevki Gençosmanoğlu gibi isimlerle de, beraber forma giymişti.

Vefat ettikten sonra, Necati Atasoy’un cenazesi Güzelbahçe Aile Mezarlığı’na defnedildi.