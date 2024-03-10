Trabzonspor yeni golcüsünü buldu

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Trabzonspor yeni golcüsünü buldu
U19 Elit A Ligi’nde Sivasspor'a karşı oynanan maçta hat-trick yapan Engin Poyraz Efe Yıldırım'ın önümüzdeki sezon A Takım'da oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

U19 Elit A Ligi’nin 17. haftasında sahasında Trabzonspor sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşılaştı.

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Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada hat-trick yapan Engin Poyraz Efe Yıldırım bu sezon çıktığı 13 maçta 13 gol 2 asist kaydetti.

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Ligde gol kralı olan Engin Poyraz Efe Yıldırım’ı Abdullah Avcı’nın özel olarak takip ettiği bilinirken genç yıldızın önümüzdeki sezon Trabzonspor A Takımı’nda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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