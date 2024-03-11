Trabzonspor Stadı önüne İstanbul'dan dev vinçler geldi. 1.5 milyar TL için

Papara Park stadyumun önüne vinçler kuruldu.

Vinçler İstanbul'da yapımı süren dev Papara Park logosu için geldi.

Sponsor firma Türkiye'nin ve belki de dünyanın en büyüklerinden 25 metre boyunda bir logo tasarladı.

Yapımı bitmek üzere olan bu logo stadyumun girişine yerleştirilecek ve 5 yıl boyunca orada duracak. Bugün logonun konulacağı yer için hazırlık yapıldı.

Kısa süre içinde de logonun tamamlanıp herkesin gözüne çarpacağı yere takılacak.

Konuyla ilgili Papara yetkilileri stadyuma gelip incelemelerde bulundu.

Ayrıca Trabzonspor gelecek sezonda Passolig yerine Papara'yı tercih edecek diye iddia ediliyor.