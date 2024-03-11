Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'yi imha planı ortaya çıktı

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'yi imha planı ortaya çıktı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı için oyuncularıyla görüştü.

Trabzonspor, Alanya’ya karşı yaşadığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından Karagümrük takımına karşı güçlü bir geri dönüş yaptı. Türkiye Kupası’nda Galatasaray’ı eleyerek sürpriz bir başarıya imza atan İstanbul ekibi, Papara Park’ta Trabzonspor’un gol yağmuruna tutuldu. Bordo-Mavililer, 5-1’lik etkileyici bir skorla maçı kazanarak 3 puanın sahibi oldu ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın büyük beğenisini kazandı.

Karagümrük maçının ardından soyunma odasında oyuncularını tebrik eden tecrübeli teknik direktör Avcı’nın, “Geri düşmemize rağmen gösterdiğiniz büyük takım reaksiyonu ve sahada sürekli daha fazlasını arzulamanız etkileyiciydi. Muhteşem bir takım performansı sergilediniz. Hepinizi kutlarım, sizlerle gurur duyuyorum. İşte benim takımım!” şeklinde konuştuğu belirtildi.

Şimdi tüm dikkatlerini Fenerbahçe ile yapılacak maça çeviren Avcı, “Bugünden itibaren tüm odak noktamız Fenerbahçe maçı olacak. Her detayı inceleyerek hazırlanacağız ve inanıyorum ki ilk yarıdaki gibi yine galip geleceğiz” dedi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenmeyi başaran Trabzonspor, bu kez de kendi evinde 40 bin taraftarının desteğiyle ezeli rakibini devirmeyi planlıyor.

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