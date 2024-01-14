Trabzonspor'un Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Bakasetas kadro dışı!

Trabzonspor; Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da start alacak. BeIN Sports1 ekranlarından naklen yayınlanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek.
Süper Lig'deki son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen (4 galibiyet, 1 beraberlik) Trabzonspor 36 puana sahip.
Nuri Şahin'in, Dortmund'a gitmesinin ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın geçtiği Antalyaspor ise 28 puanda.
Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu:
Antalyaspor:
Helton, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Saric, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa.
Trabzonspor:
Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Fountas, Enis Destan.
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