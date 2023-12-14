Trabzonspor'un antrenmanına çok özel konuk

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile 19 Aralık Salı günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takımın antrenmanına sakatlıkları bulunan Orsic, Göktan Gürpüz, Fountas, Fernandez ve Pepe ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Onuachu, Edin Visca ile Enis Bardhi katılmadı.

İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yunanistan Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Poyet de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelerek çalışmayı izledi. Poyet, Abdullah Avcı ve Yunan oyuncularla bir araya geldi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.