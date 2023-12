Trabzonspor'da ayrılık gerçekleşti

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor'da, kulübün medya direktörlüğü yapan Can Karyağdı ile yollar ayrıldı.

Trabzonspor’da Abdullah Avcı'nın gelişi sonrasında, bordo-mavili yönetim teknik heyetin isteği doğrultusunda Can Karyağdı’ya yeni bir teklif sundu. Bu teklifi ilk etapta kabul etmek istemeyen Karyağdı, bu konuyu da düşünmek için izine ayrıldı.

İznini tamamlayıp geçtiğimiz hafta iş başı yapan Televizyoncu-Gazeteci Karyağdı; kendisine teklif edilen yeni görevi de kabul etmeyip, ayrılmak istediğini yönetime sununca, bordo-mavili yönetim Karyağdı’nın ayrılmasını önce kesinlikle istemedi ama Karyağdı’nın ısrarı üzerine bu isteği kabul etti ve Karyağdı, görevinden ayrıldı.

Basın toplantılarında, Trabzonspor teknik direktörlerinin ve bordo-mavili oyuncuların yanında görmeye aşina olduğumuz yılların deneyimli ismi olan;

A takımdaki medya direktörlüğü sona eren Karyağdı’nın, sözleşmesinin bitimine yaklaşık bir ay kala, bu sürenin dolmasını bile beklemeden kulüple yolları ayrıldı.

Karadeniz ekibinde Karyağdı’nın ardından, aynı göreve yaklaşık iki ay kadar önce, kulüp içerisindeki medya departmanı çalışanlarından Nuri Bekar getirilmişti.

Kulübün eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, Karadeniz ekibine başkan seçildikten hemen sonra göreve getirdiği isimlerden biri olan Karyağdı, Trabzonspor Kulübü’nde on yıldan beri medya direktörlüğü görevini sürdürüyordu.

Karyağdı, evli ve iki yetişkin evlat babası.