18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Son dakika. Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti

Son dakika. Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti

Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 19:08
Takip Et

Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti

Son dakika. Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti
+
Aa
-

87 yaşındaki efsanesi bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Alzehmier hastası olan Özyazıcı'nın cenaze programı da belli oldu.

Ahmet Suat Özyazıcı kimdir?

Trabzon’da 1 Ocak 1936’da doğan Ahmet Suat Özyazıcı eski futbolcu ve teknik direktördür. Türkiye'nin en çok şampiyonluk gören 2. yerli teknik direktörüdür.

Teknik direktör olarak Trabzonspor ile kazandığı şampiyonluklar;

Süper Lig: 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84

Türkiye Kupası: 1976-77, 1977-78, 1983-84

Türkiye Süper Kupası: 1976, 1977, 1979, 1983

Başbakanlık Kupası: 1976, 1978

Öte yandan Trabzonspor'a kazandırdığı 4 şampiyonluğun yanı sıra 4 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, 2 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu ve bir kere düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası şampiyonluğuna önderlik etmiştir. 


 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
1
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
2
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
3
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
4
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
5
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
6
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
7
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Tayland arama kurtarma ekibini Başbakan Prayut karşıladı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Manchester City zirve yarışında yara aldı
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿Ligden çekilen Gaziantep Mustafa Eskihellaç'ı gönderdi
﻿2’nci Ordu Komutanlığına ait araç enkaz altından çıkartıldı
﻿2’nci Ordu Komutanlığına ait araç enkaz altından çıkartıldı
﻿2’nci Ordu Komutanlığına ait araç enkaz altından çıkartıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.