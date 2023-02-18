Son dakika. Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti

87 yaşındaki efsanesi bu akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Alzehmier hastası olan Özyazıcı'nın cenaze programı da belli oldu.
Ahmet Suat Özyazıcı kimdir?
Trabzon’da 1 Ocak 1936’da doğan Ahmet Suat Özyazıcı eski futbolcu ve teknik direktördür. Türkiye'nin en çok şampiyonluk gören 2. yerli teknik direktörüdür.
Teknik direktör olarak Trabzonspor ile kazandığı şampiyonluklar;
Süper Lig: 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84
Türkiye Kupası: 1976-77, 1977-78, 1983-84
Türkiye Süper Kupası: 1976, 1977, 1979, 1983
Başbakanlık Kupası: 1976, 1978
Öte yandan Trabzonspor'a kazandırdığı 4 şampiyonluğun yanı sıra 4 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu, 2 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu, 3 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu ve bir kere düzenlenen Kıbrıs Barış Kupası şampiyonluğuna önderlik etmiştir.