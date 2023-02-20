Abdullah Avcı Abdulkadir için parmak kaldıracak mı

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ



Bordo mavili kulüpte Abdullah Avcı ile bir ara arası ters düşen, ardından çıkıp özür de dileyen Abdülkadir Parmak, ihtiyaç olmasına rağmen yine de kiralık olarak bir başka takıma gönderilmişti.

Trabzonspor’dan, Gaziantep FK’ya kiralık olarak gönderilen Abdülkadir Parmak, acaba geri dönebilecek mi?

Kahramanmaraş Pınarcık ve Elbistan merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler, bölgede büyük yıkıma ve tarifsiz acılara neden olurken,

depremlerden etkilenen bölgedeki Süper Lig takımlarından Gaziantep FK ve Hatayspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’na başvurarak ligden çekildiklerini açıklamışlardı.

Bunun üzerine birçok takım, söz konusu her iki takımdan hem ihtiyaç olduğu için hem de karşı takıma destek vermek için, bu süreçte iki kulüpten oyuncu almaya başladılar.

Bordo mavililerde, Gaziantep FK’dan Lazar Markoviç’i kadrosuna katarken, şimdi yine aynı kulüpte kiralık olarak forma giyen kendi orta saha oyuncusu, 29 yaşındaki Parmak’ın durumu ise henüz netlik kazanmadı. Gaziantep FK’nın ligden çekilmesinin ardından Parmak’ın sözleşmesi de otomatikman sona ermiş oldu.

Genelde ön libero da forma giyen ve A Mili Takım formasını da bir kez sırtlamış olan, Trabzonlu oyuncu Parmak; Trabzon Yenimahallespor, Haçkaspor, Trabzonspor U-18, U-21’den sonra profesyonel olarak oynadığı; 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor ve Kayserispor’un formalarını da kiralık oyuncu olarak giymişti.

2024 yılının Haziran ayına kadar bonservis hakkı Trabzonspor Kulübü’nde olan ve bu formayı giydiği dönemde de evli oyuncular kervanına katılan Abdülkadir Parmak’ın da takımına geri dönmeye çok sıcak baktığı belirtildi.

Takıma dönmesi halinde, bundan sonraki maaşları bordo mavili kulüp tarafından ödenecek.

Bu oyuncu ilgili düşünceye bordo mavili yönetim ve taraftarlar sıcak bakarken, en son kararı Abdullah Avcı’nın vereceği öğrenildi.

Yani top artık Abdullah Avcı’da.

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