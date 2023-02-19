Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı'ya veda edildi

Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı, dün hayatını kaybetti.

Özyazıcı, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, efsaneye veda konuşması yaptı.

Başkan Ağaoğlu, ''Çok önemli bir değerimizi, Trabzonspor'un temel taşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Trabzonspor'un ve Türk sporunun başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, "Gençliğimin efsane hocası. Trabzonspor'u 4 büyük yapan, uzaktan seyrettiğimiz ve hayranlık duyduğumuz bir insandı. Trabzonspor ailesinin başı sağ olsun" dedi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ise, "Ölüm kaçınılmaz bir sondur. Yakın zamanda bir sürü insanları kaybettik depremde. Onlar da bizim kardeşimiz ama yakınlarımızı kaybedince acıyı bir kez daha yaşıyoruz.

Zaman içinde ölümleri normalleştiriyoruz, kabuk bağlıyor. Ama içimizde hüzün var. Ahmet Suat Özyazıcı herkesin sevdiği, saydığı ve gurur duyduğu, başarılı bir futbol ve aile hayatı olan bir insandı. Hikayeleri çok büyüktü. Böyle değerli insanlar asla unutulmaz. Onlar yoku var ettiler." şekline konuştu.