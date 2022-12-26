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Ünlü yapımcı İstanbul kulübünü satın aldı

Trabzonspor’un eski başkan yardımcılarından Mehmet Yiğit Alp, İstanbul Futbol 1.Amatör Kulüplerinden Beykoz İdmanyurduspor’u satın aldı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 13:30
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Trabzonspor’un eski başkan yardımcısı Mehmet Yiğit Alp kulüp patronu oldu

Ünlü yapımcı İstanbul kulübünü satın aldı
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Televizyon dizi film dünyasında, İstanbul’un önemli yapımcılarından biri olan Mehmet Yiğit Alp; söz konusu amatör kümenin 7.Grubunda 19 puanla lider durumda bulunan Beykoz İdmanyurdu Kulübünü satın alarak, başkanlık koltuğuna oturdu.

Ekranlardaki bir çok diziye yapımcı olarak imza atana Alp, Trabzonspor’un eski yönetim Kurulu üyelerinden merhum Av.Turan Alp’ın oğlu olan Mehmet Yiğit Alp’ın, önümüzdeki dönemde de Trabzonspor Kulübünün yönetimde yer alıp almayacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Bir dönem Trabzonspor Basketbol takımının başkanlığını da yapan, Trabzonlu doğumlu 51 yaşındaki evli Mehmet Yiğit Alp, Bilkent Üniversitesi İİSBF Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olup, bir dönem Bağdat Büyük Elçiliği’nde görevde bulunmuş, ardından devlet memurluğundan istifa etmişti.

Alp’ın, Beykoz İdmanyurduspor’u şampiyon yapması ve BAL Ligine çıkarması bekleniyor.

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