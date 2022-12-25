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Trabzon taraftarı Serdar Dursun'la dalga geçti: Kafayı yedi

Serdar Dursun'un Trabzonspor karşılaşması sonrası boş sahada yaptığı düz koşu Bordo - Mavili taraftarın alay konusu oldu.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 20:45
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Kafayı yedi: Trabzon taraftarı Serdar Dursun'la dalga geçti

Trabzon taraftarı Serdar Dursun'la dalga geçti: Kafayı yedi
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-0 yenildiği maçta süre alamayan sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun, karşılaşmanın sonunda sahada tek başına koşu yaptı. O anları kayda alan bir bordo-mavili taraftarın, "Bunu alın buradan, bu kafayı yedi." sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelede süre almayan Serdar Dursun'un karşılaşmanın ardından yaptıkları sosyal medyada olay oldu.

Trabzonspor karşısında süre almayan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, 2-0 kaybettikleri mücadelenin ardından Akyazı Stadyumu'nda tek başına koşu yaptı. O anları bordo-mavili taraftarlar kayıt altına aldı.

Serdar Dursun'un maçın ardından boş sahada tek başına koştuğu anları sosyal medyada paylaşan bordo-mavili taraftarlar, milli futbolcu ile dalga geçti. Bir taraftarın, "Bunu alın buradan, bu kafayı yedi." sözleri ise dikkat çekerken, bu ifadeye Fenerbahçeliler tepki gösterdi.


 


 


 

 

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