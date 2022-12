Bakasetas'tan Fenerbahçe maçı açıklaması

Basın mensuplarına açıklama yapan Trabzonspor 'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, "Bizim için hazırlık süreci iyi oldu. Araya girmeden önce son maçlarda bazı zorluklar yaşadık, skor ve performans olarak. Hatalarımızı düzeltip geliştirme konusunda çalışma fırsatımız oldu. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Kupa bizim için önemli. Çünkü Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız, bütün kupaları kazanmak isterseniz. Fenerbahçe maçı da önemli bir maç ve derbi. Bütün derbiler önemli ve özeldir.

Bütün maçları olduğu gibi bunu da kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe ile sadece 6 puan fark var. Eğer kazanırsak 3'e inecek. Bu da 1 maç demek. Çok çalışmalıyız. Kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Taraftarlarımıza da çok ihtiyacımız var" dedi.

"Ben her zaman limitlerini zorlamayı seven birisiyim" diyen Bakasetas, Hırslı ve hedefleri olan birisiyim. Her seferinde daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Trabzonspor ailesine, futbolcularına, teknik ekibine teşekkür ederim, kendimi geliştirebilmem için bana her seferinde yardımcı oluyorlar ilk günden beri. Kendime hiçbir zaman limit koymuyorum. Her zaman takım ve kendim için en iyisini istiyorum" ifadelerini kullandı.