Trabzonspor'un Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı. Dikkat çeken Uğurcan kararı

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
27 kasım pazartesi günü saat 20.00’de Sivas’ta oynanacak mücadele öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı.
İşte Karadeniz ekibinin kamp kadrosu;
M. Taha, Kağan, Onuralp, Denswil, Baniya, Benkovic, Hüseyin, Eren, Larsen, Can, Berat, Mendy, Umut Güneş, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Teklic, Trezeguet, Visca, Nicolas Pepe, Enis, Onuachu
UĞURCAN KADRODA YOK
Türkiye - Galler mücadelesinde sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır’ın yanı sıra Joaquin Fernandes ve Mislav Orsic kadroda yer almadı.