Trabzonspor'a Orsic'ten haber var. Abdullah Avcı ile görüşmesini anlattı

Sezon başı hazırlık kampında çapraz bağları kopan Mislav Orsic yarın Trabzon'a dönüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'a Orsic'ten haber var. Abdullah Avcı ile görüşmesini anlattı

İngiliz ekibi Southampton'tan büyük umutlarla transfer edilen, ancak sezon başı kampında yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağları kopan Mislav Orsic, 4 aydır sahalardan uzak.

Geçtiğimiz günlerde topla çalışmalara başladığı müjdesini veren Hırvat yıldız yarın Trabzon'a dönecek.

Trabzon'da kapsamlı bir sağlık taramasından geçirilecek olan Hırvat yıldız, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla buluşacak.

AVCI'YA İNGİLİZCE GÖNDERMESİ!
Orsic, Trabzon'a gelmeden önce ülkesinde açıklamalarda bulundu. Bjelica sonrasında göreve gelen Abdullah Avcı ile görüştüğünü söyleyen Orsic, "Kendisiyle bir ay önce görüştüm, bir kez konuştuk ve durumumun değişmeyeceğini, Türkiye'ye geldiğimde bana planlar hakkında daha fazla bilgi vereceğini söyledi. İngilizceyi pek iyi konuşamıyor, bu yüzden bir tercüman kullanmamız gerekecek!" ifadelerini kullandı.

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