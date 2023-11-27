Trabzonspor'da Sivas öncesi 7 eksik

Maç saatinde havanın -6, -7 derece olması beklenirken, karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'da Sivas öncesi 7 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde bu akşam Sivasspor'a konuk oluyor.
Sivasspor ile Trabzonspor arasında Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat: 20.00'de başlayacak.
Maç saatinde havanın -6, -7 derece olması beklenirken, karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Karadeniz ekibi, Sivasspor ile bu zamana dek 34 kez karşı karşıya gelmişti.
Bordo mavililer, bu maçlarda 16 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederken, 9 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Bu arada Trabzonspor, dış sahada Yiğidolara karşı 17 maçta, 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan kaptan Uğurcan Çakır, Fernandez, Fountas ve Orsic’in yanı sıra;Kourbelis, Göktan Gürpüz,ve Umut Bozok Sivas'a giden kafilede yer almadılar.
Bu 7 oyuncu, Trendyol Süper lig’in bu akşamki 90 dakikasında, kırmızı-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

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