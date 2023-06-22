Trafikteki araç sayısı belli oldu. Vatandaş hangi yakıt türündeki araçları seçti

Türkiye'de yollardaki araç sayısı belli oldu. TÜİK verilerine göre trafikte 27 milyon 334 Bin 424 oldu.

Mayıs ayında 223 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,4'ünü motosiklet, yüzde 38,8'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü traktör,yüzde2,0'ını kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,3 arttı



Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 189,3, minibüste yüzde 125,5, motosiklette yüzde 125,0, kamyonda yüzde 101,7, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 84,2, kamyonette yüzde 68,3 ve traktörde yüzde 50,5 arttı.



Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 27 milyon 334 bin 424 oldu. Mayıs ayında 1 milyon 104 bin 572 adet taşıtın devri yapıldı. Mayıs ayında 86 bin 816 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Mayıs döneminde 863 bin 955 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

VATANDAŞ BENZİNLİ ARACA YÖNELDİ

Benzine peş peşe zam geliyor. Ancak vatandaş mayıs ayında benzinli araçlara yöneldi. Satılan araçların yüzde 68'i aşan kısmı benzinli araçlardan oluştu.