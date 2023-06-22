Trafikteki araç sayısı belli oldu. Vatandaş hangi yakıt türündeki araçları seçti

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye'de yollardaki araç sayısı belli oldu. Vatandaşın hangi yakıt türündeki araçlara yöneldiği ortaya çıktı

Trafikteki araç sayısı belli oldu. Vatandaş hangi yakıt türündeki araçları seçti

Türkiye'de yollardaki araç sayısı belli oldu. TÜİK verilerine göre trafikte 27 milyon 334 Bin 424 oldu.

Mayıs ayında 223 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,4'ünü motosiklet, yüzde 38,8'ini otomobil, yüzde 8,7'sini kamyonet, yüzde 4,4'ünü traktör,yüzde2,0'ını kamyon, yüzde 0,4'ünü minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 24,5 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 98,3 arttı

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 189,3, minibüste yüzde 125,5, motosiklette yüzde 125,0, kamyonda yüzde 101,7, otomobilde yüzde 86,2, otobüste yüzde 84,2, kamyonette yüzde 68,3 ve traktörde yüzde 50,5 arttı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 27 milyon 334 bin 424 oldu. Mayıs ayında 1 milyon 104 bin 572 adet taşıtın devri yapıldı. Mayıs ayında 86 bin 816 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Mayıs döneminde 863 bin 955 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

VATANDAŞ BENZİNLİ ARACA YÖNELDİ

Benzine peş peşe zam geliyor. Ancak vatandaş mayıs ayında benzinli araçlara yöneldi. Satılan araçların yüzde 68'i aşan kısmı benzinli araçlardan oluştu.

İlgili Haberler
Benzin ve motorine gelen zamlardan sonra Soylu’nun sözleri yeniden gündemde
Benzine 'şimşek' çakacak. Otomobillere kontak kapattıracak zam
Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
CHP’de 81 il başkanından ortak açıklama Siyaset
CHP’de 81 il başkanından ortak açıklama
AKP'nin bir kalesinde daha ekmeğe dev zam. Oy verenler eğleniyor musunuz? Ekonomi
AKP'nin bir kalesinde daha ekmeğe dev zam. Oy verenler eğleniyor musunuz?
Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı Magazin
Ünlü şarkıcı neye uğradığını şaşırdı! Sahneye fırlayan hayranı tokat attı
Ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi hastane odasından paylaştı. Pankreas kanseri teşhisi konmuştu Magazin
Ünlü oryantal Tanyeli'nin eşi hastane odasından paylaştı. Pankreas kanseri teşhisi konmuştu
İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı Güncel
İmamoğlu Erdoğan ve AKP'nin engellemelerine rağmen 4 yılda yaptıklarını anlattı
İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü Dünya
İranlı Kürt gruplar Süleymaniye’de çatıştı: 2 kişi öldü
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı Güncel
Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı