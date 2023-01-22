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Traktör alev alev yandı

Kırklareli'nde bir traktör, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 12:44
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Traktör alev aldı

Traktör alev alev yandı
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde ardiyedeki traktör ve ekipmanlar alev alev yandı. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Olay, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çövenli köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan ardiyedeki traktörlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, bir traktöre daha ve ardiyedeki diğer ekipmanlara da sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen Vize İtfaiyesi, yangına müdahale ederken Ahmetbey'den de itfaiye araçları destek için sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 2 adet traktör ve bu traktörlere ait ekipmanlar hasar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma ve incelemeler başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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