Bir vatandaş doktor vefat ettiği için şikayette bulundu. Rahat rahat doktor dövülebilen Türkiye’de bu da oldu

Konya'da bir vatandaş, randevu aldığı doktorun ölmesi üzerine "Boşuna geldik" diyerek şikayette bulundu. Sosyal medyada "İnsanlık öldü mü?" yorumları yapıldı.

Bir vatandaş doktor vefat ettiği için şikayette bulundu. Rahat rahat doktor dövülebilen Türkiye’de bu da oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

Türkiye’de gün geçmiyor ki doktor düşmanlığında yeni bir gelişme yaşanmasın. Son olarak AKP’li bir vatandaşın, “Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz. Doktor dövüyoruz. O rahatlık, Daha bunun ötesi mötesi yok.” sözleri sonrası bir başka skandal da Konya’da meydana geldi.

DOKTOR ÖLDÜ "MAĞDUR" OLDU
“sikayetvar.com”da bir vatandaş, randevu aldığı doktorun vefat etmesi üzerine randevusunun iptal edilmesine tepki gösterek şikayette bulundu.

Konya Necmettin Erbakan Üniversite Hastanesi’ne gelen vatandaş, doktorun vefat etmesi nedeniyle randevusunun iptal edilmesine tepki göstererek şikayette bulundu. Mağdur olduğunu söyleyen vatandaş, şikayet mesajına şöyle yazdı:

“Konya Ereğli’den Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Çocuk Nefroloji’ye geldik fakat hoca vefat etmiş. Bize hiçbir bilgilendirme yapılmadı boşuna gelmiş olduk. Oradaki stajyer ve sekreterler de mağdur. Bu durumun incelenmesini arz ederim.”

Şikayet mesajı sosyal medyada gündem olurken şikayetin yayından kaldırıldığı görüldü.

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