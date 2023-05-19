Erdoğan ve AKP’nin oy kaybettiği belediyede toplu satış

YENİÇAĞ / OĞUZ OK



Kepez Belediyesi, Resmi Gazete’ye verdiği ilanla, mülkiyetinde bulunan 14 arsa ile 4 daireyi satışa çıkardı. İlçenin çeşitli mahallelerinde bulunan ve satışa çıkarılan arsalar içinde en dikkat çekeni ise Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi kenarında bulunuyor.

SATIŞ İHALESİ SEÇİMDEN HEMEN SONRA

Söz konusu arsayı imar planlarında benzin istasyonu alanı olarak ayıran Belediye, arsa için 39 milyon 791 bin 440 TL muhammen bedel belirledi. 14 arsa ve 4 daire için belirlenen muhammen bedellerin toplamı ise 200 milyon 219 bin TL. Belediye gayrimenkullerin satış ihalesini, seçimden sonra, 13 Haziran 2023 tarihinde yapacak.







AKP KEPEZ’DE KAYBETTİ

AKP, 19 yıldır yönettiği Kepez’de, 14 Mayıs seçimlerinde büyük oy kaybı yaşadı. Önümüzdeki sene yapılacak olan yerel seçimlerde muhalefet bir adım önde gireceği kentte AKP’li belediye başkanı Hakan Tütüncü, 2019 belediye seçimlerinde yüzde 50 oy almıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 42,71 oy aldı. AKP yaklaşık 7 puan kaybederken, Millet İttifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy ise yüzde 49,67 oldu.



AKP 14 Mayıs seçimlerinde kentte yüzde 29,06 oy alırken bu oran 2018’de yüzde 38,75 olmuştu.



ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI

Üç dönemdir Kepez Belediye Başkanı olan avukat Hakan Tütüncü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AKP’nin kurulduğu 2001 yılından bu yana partide çeşitli görevlerde bulunan Tütüncü, 2005-2009 yılları arasında iki dönem AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı da yaptı.