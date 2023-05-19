Erdoğan ve AKP’nin oy kaybettiği belediyede toplu satış

Erdoğan ve AKP’nin seçimlerde ciddi oy kaybı yaşadığı, yerel seçimlerde muhalefetin avantajlı duruma geldiği Antalya Kepez’de, AKP’li belediye 14 arsa ve 4 daireyi birden satışa çıkardı.

Erdoğan ve AKP’nin oy kaybettiği belediyede toplu satış

YENİÇAĞ / OĞUZ OK

Kepez Belediyesi, Resmi Gazete’ye verdiği ilanla, mülkiyetinde bulunan 14 arsa ile 4 daireyi satışa çıkardı. İlçenin çeşitli mahallelerinde bulunan ve satışa çıkarılan arsalar içinde en dikkat çekeni ise Fevzi Çakmak Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi kenarında bulunuyor.

kepez1.jpg

SATIŞ İHALESİ SEÇİMDEN HEMEN SONRA
Söz konusu arsayı imar planlarında benzin istasyonu alanı olarak ayıran Belediye, arsa için 39 milyon 791 bin 440 TL muhammen bedel belirledi. 14 arsa ve 4 daire için belirlenen muhammen bedellerin toplamı ise 200 milyon 219 bin TL. Belediye gayrimenkullerin satış ihalesini, seçimden sonra, 13 Haziran 2023 tarihinde yapacak.

kepez2.jpg

AKP KEPEZ’DE KAYBETTİ
AKP, 19 yıldır yönettiği Kepez’de, 14 Mayıs seçimlerinde büyük oy kaybı yaşadı. Önümüzdeki sene yapılacak olan yerel seçimlerde muhalefet bir adım önde gireceği kentte AKP’li belediye başkanı Hakan Tütüncü, 2019 belediye seçimlerinde yüzde 50 oy almıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 42,71 oy aldı. AKP yaklaşık 7 puan kaybederken, Millet İttifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy ise yüzde 49,67 oldu.

AKP 14 Mayıs seçimlerinde kentte yüzde 29,06 oy alırken bu oran 2018’de yüzde 38,75 olmuştu.

ESKİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI
Üç dönemdir Kepez Belediye Başkanı olan avukat Hakan Tütüncü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. AKP’nin kurulduğu 2001 yılından bu yana partide çeşitli görevlerde bulunan Tütüncü, 2005-2009 yılları arasında iki dönem AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı da yaptı.

İlgili Haberler
Erdoğan: Öcalan'a kardeşini, bizim Mehmet'i biz gönderdik. Sözleri yeniden gündem oldu
13 yaşındaki çocuk ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ten yargılanıyor
Seçim çalışması yapan CHP'li kadınlara saldırı
Traktörü haczedilen çiftçi oy kullanırken muhalefete bela okudu
Erdoğan’dan 2 isme iktidara gelirsek sözü. AKP koridorlarında konuşulanlar sızdı
Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin Güncel
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir? Keşfet
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü Güncel
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı" Güncel
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı"