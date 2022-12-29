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Geri giden römork takılı traktör yaşlı kadına çarptı

Sinop’ta römork takılı bir traktör, geri gittiği sırada arkasından geçen 85 yaşındaki yaşlı kadına çarptı. Kazada yaşlı kadın yaralandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 17:03
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Traktörün çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Geri giden römork takılı traktör yaşlı kadına çarptı
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Sinop’un Boyabat ilçesinde römork yüklü traktörün geri geldiği sırada çarptığı yaşlı kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Boyabat Camikebir Mahallesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Halis K. hakimiyetindeki 57 DF 233 plakalı römork takılı traktör, geri istikamette seyrettiği sırada arkasından geçen 85 yaşındaki Ayşe K.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın, tedavisi için Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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