Trakyalı vatandaştan parlamenter sistem yorumu: Evde hanım denetlemese ben her b.ku yerim

Trakya TV adlı YouTube kanalının Tekirdağ'da yaptığı sokak röportajında bir Trakyalı vatandaş Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi.

Parlementer sistemin gerekliliğini vurgulayan vatandaş " Mesela şimdi ben evliyim ya da siz evlisiniz. Seni evde yenge beni evde hanım denetmezse ben çarşıya çıktığımda affedersiniz her b.ku. yemez miyim.

İnsan böyledir. Ama bir kadın evde eşini denetliyorsa o ocak ilerler. Yani devlette ilerler. Denetim olacak. Tek bir kişinin sesi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Vatandaş, denetimin olduğu yerde ilerlemenin olacağını belirtirken, “8 bin 10 bin senelik Türk tarihi var. Türk tarihini öldüremeyiz. 100 senedir bu devlet idare etmiş, neler yapmış, her şeyi yapmış. Atatürk’ün yaptıkları satılmış. Ben şunu yaptın, bunu yaptım.

Tabiki yapacaksınız görevin. Dolar kaç paraydı şimdi kaç para oldu 4 -5 senede. Önce bayrak vatana sahip çıkacaksınız. Ekonomi kötü. Hükümetin bir an önce gitmesi lazım.

Altılı masada kim olursa olsun oy vermek gerekir. Yapacak bir şey parlamenter sisteme geçiş olması lazım.” dedi.