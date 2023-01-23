23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Euro ile para kazanan gurbetçi seçimde kime oy vereceğini açıkladı: Ben paramı burada harcıyorum, göbeğimi şişiriyorum

Euro ile para kazanan gurbetçi seçimde kime oy vereceğini açıkladı: Ben paramı burada harcıyorum, göbeğimi şişiriyorum

İngiltere'den tatil yapmak için Türkiye'ye gelen bir kişi, sokak röportajında "Gideceğim konsolosluğa yine oyumu Tayyip'e vereceğim. Ben paramı burada harcıyorum, göbeğimi şişiriyorum." dedi. Bu sözlere Türkiye'de yaşayan vatandaş "Ben burada milletin eski eşyalarını alarak yuva kurdum." diye yanıt verdi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:28
Takip Et

Euro ile para kazanan gurbetçi seçimde kime oy vereceğini açıkladı

Euro ile para kazanan gurbetçi seçimde kime oy vereceğini açıkladı: Ben paramı burada harcıyorum, göbeğimi şişiriyorum
+
Aa
-

Bir sokak röportajı sırasında İngiltere'den Türkiye'ye tatil yapmak için gelen kişinin sözleri tepki topladı. 

İngiltere'de Edinburg'da yaşadığını belirten kişi, "Allah var bir hafta tatile geldim. Cuma günü geri dönüyorum. Stresimi atıyorum. Herkes yiyor içiyor ya. Partici değilim. Gideceğim konsolosluğa yine oyumu Tayyip'e vereceğim. neden dıştan görüyorum. 84 milyon insanın yüzde 25'i fakir olacak ki zengin de onu çalıştırsın. Ben paramı burada harcıyorum, buraya getiriyorum burada harcıyorum. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, yemek yiyorum, göbeğimi şişiriyorum, buraya harcıyorum. Ben Tayyipçi değilim bak söyliyim size." ifadelerini kullandı.

1 haftalık tatil için Türkiye'de bulunan kişinin sözler çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Bu sözlere Türkiye'de yaşayan vatandaşı "Ben burada milletin eski eşyalarını alarak yuva kurdum. Bu şekilde mi ekonomi iyi sence. Sen diyorsun ki ülkeye zengin de fakir de lazım ki zenginler fakirleri çalıştırsın. Hakkıyla mı çalışılıyor peki? Hakkıyla kazanç elde eden var mı? Bugün bir ailede bir baba çocuğunu çarşıya çıkartıp bir döner yediremiyor. Bugün bir baba çocuğuna sıfır çanta alamıyor. Okul kitabı alamıyor. Anladın mı? Sen oranın şartlarına göre burayı kıyaslayamazsın..." diye yanıt verdi.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ülkene gel
23.01.2023 13:33
Avrupanın bütün imkanlarından yararlanıp hiristiyan ülkesinde yaşayan Müslüman vatandaş....  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
1
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
4
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
5
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
6
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
7
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.