Euro ile para kazanan gurbetçi seçimde kime oy vereceğini açıkladı: Ben paramı burada harcıyorum, göbeğimi şişiriyorum

Bir sokak röportajı sırasında İngiltere'den Türkiye'ye tatil yapmak için gelen kişinin sözleri tepki topladı.

İngiltere'de Edinburg'da yaşadığını belirten kişi, "Allah var bir hafta tatile geldim. Cuma günü geri dönüyorum. Stresimi atıyorum. Herkes yiyor içiyor ya. Partici değilim. Gideceğim konsolosluğa yine oyumu Tayyip'e vereceğim. neden dıştan görüyorum. 84 milyon insanın yüzde 25'i fakir olacak ki zengin de onu çalıştırsın. Ben paramı burada harcıyorum, buraya getiriyorum burada harcıyorum. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, yemek yiyorum, göbeğimi şişiriyorum, buraya harcıyorum. Ben Tayyipçi değilim bak söyliyim size." ifadelerini kullandı.

1 haftalık tatil için Türkiye'de bulunan kişinin sözler çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.

Bu sözlere Türkiye'de yaşayan vatandaşı "Ben burada milletin eski eşyalarını alarak yuva kurdum. Bu şekilde mi ekonomi iyi sence. Sen diyorsun ki ülkeye zengin de fakir de lazım ki zenginler fakirleri çalıştırsın. Hakkıyla mı çalışılıyor peki? Hakkıyla kazanç elde eden var mı? Bugün bir ailede bir baba çocuğunu çarşıya çıkartıp bir döner yediremiyor. Bugün bir baba çocuğuna sıfır çanta alamıyor. Okul kitabı alamıyor. Anladın mı? Sen oranın şartlarına göre burayı kıyaslayamazsın..." diye yanıt verdi.

