Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder

Son dönemde vatandaşların sesi olmaya başlayan sokak röportajlarında emekli gazeteci olduğunu söyleyen bir vatandaş isyan etti.

Derin mevzularErdoğan'ı işaret eden vatandaş, "Bu adam başta kalmaya devam ederse Türkiye iflas eder" dedi.

Başka bir vatandaş ise, Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi durumunda Türkiye'nin batacağını ve savaş çıkacağını söyledi.

Emekli gazeteci olduğunu söyleyen adam “Eğitim seviyesi düşük ülkenin. Türkiye iflas ediyor. Ukrayna’dan buğday, saman getiriyor ya” dedi.

O sırada röportaja dahil olan bir başka vatandaş ise “Evet saman getiriyor Kılıçdaroğlu yesin diye” diye konuştu.

Bu sözler üzerine sinirlenen yaşlı adam “Kılıçdaroğlu gelecek. Millet bundan bıktı. Bir alyans 100’le gelen bir serveti var. Kuzey Kıbrıs’a gittim geçen gün bizim paramızı almadılar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı savunan diğer vatandaş ise şunları söyledi:

“Sen bilmiyorsun. Erdoğan giderse Dünya ve Türkiye batar. 100 senede yapılmayanı Erdoğan yaptı”

Sözü tekrar devralan vatandaş, Tekrar söz alan yaşlı adam ise “Bu adam kömürcüdür, makarnacıdır” şeklinde konuştu.