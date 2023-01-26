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Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder

Sokak röportajında konuşan vatandaş, iktidar değişmezse ülkenin batacağını söyledi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 22:48
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Emekli gazeteci Erdoğan'a isyan etti. Ülke iflas eder

Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder
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Son dönemde vatandaşların sesi olmaya başlayan sokak röportajlarında emekli gazeteci olduğunu söyleyen bir vatandaş isyan etti.

Derin mevzularErdoğan'ı işaret eden vatandaş, "Bu adam başta kalmaya devam ederse Türkiye iflas eder" dedi.

Başka bir vatandaş ise, Erdoğan'ın iktidarı kaybetmesi durumunda Türkiye'nin batacağını ve savaş çıkacağını söyledi.

Emekli gazeteci olduğunu söyleyen adam “Eğitim seviyesi düşük ülkenin. Türkiye iflas ediyor. Ukrayna’dan buğday, saman getiriyor ya” dedi.

O sırada röportaja dahil olan bir başka vatandaş ise “Evet saman getiriyor Kılıçdaroğlu yesin diye” diye konuştu.

Bu sözler üzerine sinirlenen yaşlı adam “Kılıçdaroğlu gelecek. Millet bundan bıktı. Bir alyans 100’le gelen bir serveti var. Kuzey Kıbrıs’a gittim geçen gün bizim paramızı almadılar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı savunan diğer vatandaş ise şunları söyledi:

“Sen bilmiyorsun. Erdoğan giderse Dünya ve Türkiye batar. 100 senede yapılmayanı Erdoğan yaptı” 

Sözü tekrar devralan vatandaş, Tekrar söz alan yaşlı adam ise “Bu adam kömürcüdür, makarnacıdır” şeklinde konuştu.

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Tozanlı
26.01.2023 23:23
Sakallı Amcayı görünce konuşması .. Aklıma,Amasya muftüsü Abdurrahman Kâmil yetkin geldi aklıma.Allah gani gani rahmet etsin Büyük Önder ATATÜRK kendilerine Baba dermiş her seferinde hal hatırinı.  
 
Hasan
26.01.2023 23:20
Eeee bu SAÇ ve SAKAL değirmende AĞARMAMIŞ...  
 
Ankaralı Celal
26.01.2023 23:19
Dedemin ellerinden öperim.Bize böyle şuurlu, imanlı Müslüman lazım.Tarikat ve cemaatlerin etkisinde kalmış,trol vatandaş lazım değildir.Gerçekleri nasıl da haykırıyor ellerinden öptüğüm dede.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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