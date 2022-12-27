Galatasaray NEF Sırp pivot ile anlaşmaya yakın

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan Galatasaray NEF, Sırp pivot Dusan Ristic'le anlaşmak üzere.

Jehyve Floyd’un sakatlığı sonrası sorun yaşayan sarı kırmızılılar transfer çalışmaları hızlandı. İspanya ve Sırbistan gazetelerine göre, Galatasaray NEF'li yöneticilerin 27 yaşındaki pivot Dusan Ristic ile anlaşmaya yakın.

2021-22 sezonundan bu yana İspanya’da Fuenlabrada forması giyen Dusan Ristic, bu sezon 12 maçta 15.5 sayı – 6.1 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarına imza attı.