27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray NEF Sırp pivot ile anlaşmaya yakın

Galatasaray NEF Sırp pivot ile anlaşmaya yakın

Galatasaray NEF, kadrosuna takviye yapmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 22:19
Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray NEF Sırp pivot Dusan Ristic ile anlaşmaya yakın

Galatasaray NEF Sırp pivot ile anlaşmaya yakın
+
Aa
-

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan Galatasaray NEF, Sırp pivot Dusan Ristic'le anlaşmak üzere.

Jehyve Floyd’un sakatlığı sonrası sorun yaşayan sarı kırmızılılar transfer çalışmaları hızlandı. İspanya ve Sırbistan gazetelerine göre, Galatasaray NEF'li yöneticilerin 27 yaşındaki pivot Dusan Ristic ile anlaşmaya yakın.

2021-22 sezonundan bu yana İspanya’da Fuenlabrada forması giyen Dusan Ristic, bu sezon 12 maçta 15.5 sayı – 6.1 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarına imza attı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
1
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
2
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
3
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
4
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
5
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
6
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
7
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Marmaris'te deprem
﻿Marmaris'te deprem
﻿Marmaris'te deprem
﻿İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti
﻿İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti
﻿İçki içerken bıçaklandı, alkol komasına girdikten sonra hayatını kaybetti
﻿Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem
﻿Belarus Savunma Bakanlığı: NATO ile diyaloğa açığız
﻿Belarus Savunma Bakanlığı: NATO ile diyaloğa açığız
﻿Belarus Savunma Bakanlığı: NATO ile diyaloğa açığız
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.