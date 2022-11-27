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Derbide kazanan Fenerbahçe Beko

Basketbol Süper Ligi'ndeki derbide Galatasaray Nef ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 22:28
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Fenerbahçe Beko derbide Galatasaray NEF'i mağlup etti

Derbide kazanan Fenerbahçe Beko
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Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk sarı-lacivertliler 31-23 önde tamamladı. 

İkinci periyotta farkı eriten Galatasaray, devreye 4 dakika kala 39-36 öne geçti. Çekişmeli maçta ev sahibi, soyunma odasına 51-46 önde gitti.

İkinci yarıya üçlüklerde başlayan Cimbom, farkı bu bölümde 8 sayıya kadar çıkardı. Rakibine cevap vermekte gecikmeyen Fenerbahçe, tecrübeli oyun kurucusu Calathes'in ağırlığını koyması ve peş peşe bulduğu üçlüklerle final bölümüne 72-70 üstün girdi.

Son 10 dakikada oyun üstünlüğünü eline geçiren ve daha az hata yapan Dimitris Itoudis'in ekibi karşılaşmadan 97-91 galip ayrıldı ve yenilgisiz şekilde yoluna devam etti.

Ev sahibinde Dylan Ennis 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Dee Bost onu 25 sayıyla takip etti. Fenerbahçe Beko'da ise Scottie Wilbekin 22 sayıya imza atarken, Nick Calathes 14 sayı 10 asistle double-double yaptı.

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